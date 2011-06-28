МВФ сьогодні обере нового директора
09:46, 28 червня 2011Світ
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Лагард заручилася підтримкою Китаю
Міністр фінансів Франції Крістін Лагард може бути вже сьогодні обрана новим директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду, повідомляє Радіо Свобода.
У понеділок Лагард заручилася підтримкою Китаю, що сукупно із схваленням її кандидатури США і Євросоюзом робить шанси на перемогу надзвичайно високими.
Суперник Лагард - голова Центробанку Мексики Агустін Карстенс. Раніше група країн, що розвиваються, висловила незадоволення тим, що протягом 65 років існування МВФ на чолі фонду завжди були представники Європи.
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