МВФ сьогодні обере нового директора

Міністр фінансів Франції Крістін Лагард може бути вже сьогодні обрана новим директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду, повідомляє Радіо Свобода.

У понеділок Лагард заручилася підтримкою Китаю, що сукупно із схваленням її кандидатури США і Євросоюзом робить шанси на перемогу надзвичайно високими.

Суперник Лагард - голова Центробанку Мексики Агустін Карстенс. Раніше група країн, що розвиваються, висловила незадоволення тим, що протягом 65 років існування МВФ на чолі фонду завжди були представники Європи.