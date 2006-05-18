В ОБСЄ заявлено про ініціативу Ющенко щодо Бабиного Яру

Сьогодні у Відні на засіданні Постійної Ради Організації з питань безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Постійний представник України при ОБСЄ Володимир ЄЛЬЧЕНКО привернув увагу держав-учасниць цієї міжнародної організації до ініціативи Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо проведення 27 вересня у Києві Міжнародного форуму пам’яті жертв Бабиного Яру.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України, зазначивши, що засідання ОБСЄ було присвячене питанням боротьби з нетерпимістю та всіма формами дискримінації.

Як підкреслив В.ЄЛЬЧЕНКО, історія знищення впродовж кількох днів в роки Другої Світової війни десятків тисяч мирних громадян - євреїв, українців, росіян, угорців і поляків - не повинна забуватися. У цьому зв’язку наголошувалося, що в Україні 29 вересня відзначається як День пам’яті безвинних жертв трагедії у Бабиному Ярі.

В.ЄЛЬЧЕНКО підкреслив, що форум покликаний нагадати світові, і особливо молодому поколінню, про те, наскільки важливо сьогодні пам`ятати уроки історії і запобігати будь-яким проявам нетерпимості та ксенофобії у міжнаціональних відносинах.

Він також поінформував учасників засідання про підготовку в Україні низки інших заходів у зв’язку з відзначенням у 2006 році 65-ї річниці трагедії у Бабиному Ярі, серед яких - тематичні конференції, семінари, спеціалізовані уроки та лекції в навчальних закладах, видання документальних багатомовних публікацій, документів Національного архівного фонду, акції вшанування тих, хто рятував євреїв та військовополонених.

Як повідомляв УНІАН, Президент України вже запросив Президента Російської Федерації Володимира ПУТІНА та Президента Сполучених Штатів Америки Джорджа БУША взяти участь у міжнародному форумі, присвяченому пам’яті жертв Бабиного Яру.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що масові розстріли в урочищі Бабин Яр стали однією з перших трагічних сторінок геноциду єврейського народу, зведеного нацизмом у ранг державної політики.

«Для народу України це також і пам`ять про загибель десятків тисяч радянських військовополонених різних національностей, що прийняли на себе удар агресора з перших днів війни. Гідне вшанування їх пам`яті необхідне для збереження правди про Другу Світову війну», – зазначає В.ЮЩЕНКО.