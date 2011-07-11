Китайці просять дати право на другу дитину

Китайська провінція Гуандун звернулася до уряду з вимогою пом`якшити законодавство, яке забороняє сім`ям мати більше однієї дитини, повідомляє Бі-бі-сі.

Влада провінції пропонує уряду країни дозволити деяким сім`ям заводити другу дитину.

Гуандун вважається найбагатшою і найбільш населеною провінцією країни: кількість жителів цього регіону сягає 100 млн. осіб. Проте, як повідомляє влада, останнім часом чисельність населення почала скорочуватися.

Проте, в цілому, населення КНР продовжує зростати, і, за заявами офіційних осіб, уряд найближчим часом змінювати політику "одна сім`я - одна дитина" не має наміру.