Меркель і Саркозі закликали терміново вжити заходів
05:57, 08 серпня 2011Світ
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Ніколя Саркозі в неділю закликали якнайшвидше втілити в життя узгоджені країнами єврозони в липні заходи задля зміцнення євро, повідомляє Радіо Свобода.
У спільній заяві лідери двох країн закликали також Іспанію і Італію вжити жорстких заходів із скорочення гострого бюджетного дефіциту з метою відновлення довіри до єдиної європейської валюти.
Раніше керівники фінансових відомств країн "Великої сімки" повідомили, що сьогодні проведуть консультації, щоб скоординувати дії національних центробанків в умовах зміни кон`юнктури на світових фінансових ринках.
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