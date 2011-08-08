Меркель і Саркозі закликали терміново вжити заходів

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Ніколя Саркозі в неділю закликали якнайшвидше втілити в життя узгоджені країнами єврозони в липні заходи задля зміцнення євро, повідомляє Радіо Свобода.

У спільній заяві лідери двох країн закликали також Іспанію і Італію вжити жорстких заходів із скорочення гострого бюджетного дефіциту з метою відновлення довіри до єдиної європейської валюти.

Раніше керівники фінансових відомств країн "Великої сімки" повідомили, що сьогодні проведуть консультації, щоб скоординувати дії національних центробанків в умовах зміни кон`юнктури на світових фінансових ринках.