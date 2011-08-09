У лондонської поліції закінчилися вільні місця в камерах

У поліцейських дільницях Лондона закінчилися місця для затриманих, тому підозрюваних учасників безпорядків вивозять за межі столиці. Про це повідомляється в мікроблогу Sky News, передає Лєнта.ру.

За останніми даними, опублікованими в твіттері Лондонського поліцейського управління, під час заворушень у британській столиці було заарештовано 334 людини, 69 з них пред'явлено звинувачення, двоє відбулися попередженнями.

Перша хвиля безпорядків почалася в лондонському районі Тоттенхем увечері 6 серпня. Приводом для початку заворушень стала загибель у перестрілці з поліцейськими одного з місцевих жителів, що сталася за кілька днів до того. Мітинг біля поліцейської дільниці в Тоттенхемі переріс у масові безпорядки, погроми магазинів і мародерство.

Поліція виявилася не готовою до таких масштабних виступів. 7 і 8 серпня заворушення перекинулися на інші райони Лондона - Хекні, Льюїсхем, Пекхем і Кройден, а також на друге за величиною місто Британії - Бірмінгем.

Вранці 9 серпня безпорядки спалахнули і в інших британських містах: Ліверпулі, Манчестері і Брістолі. У кожному з міст кількість учасників мародерських і хуліганських акцій становила не менш як 150 осіб. Молоді люди перевертали і підпалювали автомобілі, а також грабували і громили магазини.

Через виникнення надзвичайного стану прем'єр-міністр Великої Британії Девід КЕМЕРОН, а також мер Лондона Борис ДЖОНСОН заявили про дострокове повернення з відпусток.