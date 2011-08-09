Світовий фондовий ринок знизився на 20%

Світовий фондовий ринок у вівторок упав 10-у сесію поспіль, довівши втрати з початку травня до 20% через страх перед новою фінансовою кризою, повідомляє Reuters.

Тільки з кінця липня акції подешевшали на 17%. Агентство зазначає, що десятиденне падіння ринку - велика рідкість. Рекордна тривалість обвалу - 13 днів - була зафіксована у 90-х роках.