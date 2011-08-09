Литовські чиновники випадково видали правозахисника білоруському КДБ

Парламентарії Литви вибачилися за дії чиновників своєї країни, що стали приводом для арешту в Мінську відомого білоруського правозахисника, директора громадського центру «Весна» Алеся Беляцького.

Комітет у закордонних справах литовського Сейму ініціював проведення міжвідомчого розслідування, щоб з`ясувати, чому Мінюст країни, коли ділився банківською інформацією з Мінськом, не врахував того, що білоруська влада цю інформацію може використати в політичних, репресивних цілях. Недавно в Мінську був арештований відомий білоруський правозахисник Алесь Беляцький - саме на підставі конфіденційних фінансових даних, наданих Литвою.

Білоруська журналістка Наталія Радіна, яка чекає відповіді на прохання про надання політичного притулку в Литві, на зустрічі з депутатами не приховувала: «те, що сталося - справді ганебний факт. Сподіваюся, ця помилка Литви - ненавмисна. Але ті, хто це зробив, поставили під загрозу білоруських політв`язнів і їх сім`ї».

Литовські парламентарії принесли Радіній і правозахисникам Білорусі вибачення за дії своєї країни. Член Сейму Емануеліс Зінгеріс сказав: «Ніколи в житті таке не повинне повторитися! Наша допомога білоруській демократії - абсолютна, стовідсоткова».

У свою чергу, адвокати з Литви заявили про готовність юридично допомагати переслідуваним білоруським громадянам, по можливості компенсуючи шкоду, необдумано завдану литовською стороною, повідомляє Радіо Свобода.