Польська влада постачала зброю лівійським повстанцям, які вже понад півроку намагаються повалити режим полковника Муамара КАДДАФІ, який керує Лівією понад 40 років.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це сьогодні повідомило польське інформаційне агентство РАР з посиланням на джерела, близькі до уряду.

„Це було зроблено за згодою уряду”, - зазначив співрозмовник польського агентства.

РАР повідомляє, що Польща постачала зброю лівійським повстанцям „кілька місяців тому”, не уточнивши, яку саме.

Міністерство закордонних справ та Міністерство оборони Польщі відмовились коментувати цю інформацію.

Спеціальну прес-конференцію у зв’язку з подіями Лівії сьогодні в другій половині дня планує провести міністр закордонних справ Радослав СІКОРСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, у березні глава польського уряду Дональд ТУСК заявляв, що Польща не братиме участі у військовій операції НАТО проти М.КАДДАФІ, обмежившись наданням гуманітарної допомоги постраждалому в результаті збройного конфлікту мирному населенню.

Сьогодні світові інформаційні агенції повідомили про захоплення лівійськими повстанцями столиці Лівії – Тріполі – яка була форпостом проурядових військ та в якій розташовується резиденція М.КАДДАФІ.