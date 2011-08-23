У Польщі відзначили Європейський день пам'яті жертв нацизму і сталінізму

У Польщі вперше відзначили Європейський день пам`яті жертв нацизму і сталінізму, встановлений Європейським парламентом у 2008 році. 23 серпня 1939 року був підписаний "пакт Молотова-Ріббентропа".

Як передає з Варшави кореспондент Радіо Свобода, на конференції в музеї Варшавського повстання, в якій брали участь міністри юстиції держав ЄС і історики з країн Центральної і Східної Європи, була прийнята Варшавська декларація.

У документі зазначається, що сторони, які його підписали, зобов`язуються зробити все можливе, щоб перешкодити пропаганді тоталітарних ідей у своїх країнах.

"Існує проблема в свідомості європейців, які не настільки добре пам`ятають про жертви комунізму, як про жертви нацизму. Це треба виправити", - заявив голова інституту Національної пам`яті Польщі Лукаш Каміньський.

У другій половині дня міністри поклали квіти до пам`ятника Варшавського повстання, монументу Загиблим і розстріляним на Сході і пам`ятнику Героям варшавського гетто.