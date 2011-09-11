Лівійські повстанці готуються до штурму міста Бані-Валід

Лівійські повстанці проводять перегрупування своїх бойових груп для штурму міста Бані-Валід, де зосереджені найбільші сили прихильників полковника Муамара КАДДАФІ, повідомляє CNN.

Представники перехідної національної ради, які раніше заявляли про те, що час переговорів про мирну здачу міста закінчився, знову повідомили про те, що домовитися про їх вхід в місто без бою не вдалося.

«Де ви, НАТО», – цитує репортер CNN повстанців, які готуються до штурму Бані-Валіда. Як він зауважив, літаки НАТО поки що не надали підтримки облозі Бані-Валіда, хоча представники альянсу обіцяли надати допомогу.

Раніше повідомлялося, що в Бані-Валіді перебуває сам М.КАДДАФІ, але, за останньою інформацією, там присутні його сини – Саїф Аль-Іслам і Мутассім.