Представник Каддафі звинуватив переможців в організації голодомору

Прихильники Перехідної національної ради Лівії "морять голодом регіони країни, щоб змусити їх здатися". Про це заявив в ефірі телеканалу Al-Rai Муса Ібрагім, офіційний представник екс-лідера Джамахірії, полковника Муамара Каддафі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на радіо "Маяк".

За його словами, повсякденне життя в містах Сірт і Бені-Валід, які ще не перейшли під контроль збройних формувань Перехідної національної ради, "дуже важке".

Нагадаємо, раніше Муса Ібрагім заявив, виступаючи в ефірі Al-Rai, що війська каддафійців реорганізовані і готові "звільнити захоплені міста".