На суд у справі «норвезького стрільця» не пустять навіть родичів жертв

Норвезький окружний суд у четвер оголосив про те, що засідання 19 вересня у справі підозрюваного в організації подвійного теракту 22 липня Андерса Брейвіка пройде за зачиненими дверима для преси, родичів жертв і постраждалих. Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на норвезький телерадіоканал НРК.

Раніше повідомлялося про те, що третє засідання у справі А. Брейвіка буде «наполовину відкритим»: в залу допустять пресу (проте журналісти не зможуть передавати в свої ЗМІ матеріали в ході процесу), а також родичів і постраждалих. У четвер суд змінив це рішення.

«За рішенням окружного суду, вхід до зали для преси, а також для родичів загиблих і постраждалих, буде заборонено», — повідомляє телекомпанія рішення суду.

Одна з причин, яку називає суд - «розслідування справи знаходиться на ранній стадії". Крім того, справа має «екстраординарний характер», — відзначає суддя у своєму рішенні.

Жертвами подвійного теракту 22 липня в Норвегії стали 77 осіб. Спочатку прогримів вибух біля комплексу урядових будівель у центрі Осло, де знаходиться канцелярія прем`єр-міністра, в результаті чого загинуло вісім людей. Через кілька годин злочинець влаштував стрілянину в молодіжному таборі керівної Норвезької робочої партії на острові Утейя неподалік столиці Норвегії, її жертвами стали 69 людей.