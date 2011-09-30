Євросоюз визнав європейські прагнення лише деяких "східних партнерів"

Лідери держав-членів Європейського Союзу не погодилися включити у підсумкову декларацію саміту "Східного партнерства" слова про "перспективу членства" в європейському об`єднанні для всіх шести держав-учасниць програми, визнавши "європейські прагнення та європейський вибір" лише деяких держав СП.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це йдеться в ухваленій за підсумками дводенного саміту «Східного партнерства» декларації.

"Учасники Варшавського саміту визнають європейські прагнення та європейський вибір деяких партнерів та їхні зусилля, спрямовані на розбудову глибокої та стабільної демократії", - сказано у документі, текст якого має агентство.

Автори документу наголосили на необхідності дотримання державами-учасницями «Східного партнерства» основних демократичних принципів, зазначивши, що розвиток двоcторонніх відносин з кожною країною залежатиме від темпу та ефективності проведених реформ.

“Партнери, які найактивніше будуть реформуватися, виграють більше від співробітництва з Європейським Союзом, включно з ближчою політичною асоціацією, глибшою поступовою економічною інтеграцією з внутрішнім ринком ЄС та більшою допомогою ЄС”, - сказано у документі.

Серед тез декларації є згадка про важливість створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом.

“У цьому контексті учасники Варшавського саміту очікують на можливість завершення переговорів до запланованого на грудень 2011 року саміту Україна-ЄС”, - йдеться у документі.

Учасники саміту також назвали однією з ключових цілей «Східного партнерства» запровадження безвізового режиму для держав-учасниць, назвавши першим кроком на цьому шляху підписання та успішну реалізацію угод про спрощення візового режиму та про реадмісію.

“Тільки-но ці угоди будуть укладені та ефективно введені в дію, Європейський Союз та держави-партнери здійснюватимуть поступові кроки до безвізового режиму в установленому порядку та індивідуально, залежно від виконання умов добре організованої та безпечної мобільності, згідно з критеріями, визначеними у двоетапному плані дій із запровадження безвізового режиму”, - зазначається в декларації.

Учасники Варшавського саміту зазначили, що реалізовані Україною та Молдовою плани щодо запровадження безвізового режиму можуть бути прикладом для інших держав-учасниць «Східного партнерства».

Як повідомляв УНІАН, у другому саміті “Східного партнерства” у Варшаві 29-30 вересня взяли участь 7 президентів та більш як 20 глав урядів з 27-ми держав Євросоюзу та шести країн-учасниць програми. Цей саміт вважається одним із найголовніших заходів першого в історії головування Польщі в Європейському Союзі.

Довідка УНІАН. Ініціатором запровадження нової політики ЄС до держав східних сусідів, яку назвали "Східне партнерство", в 2008 році виступила Польща.

СП, на яке ЄС до 2014 року виділив 600 млн. євро, передбачає активізацію співробітництва з Україною, Білоруссю, Грузією, Молдовою, Азербайджаном та Вірменією.

Згідно з попереднім планом, 350 млн. євро планується витратити на багатосторонні проекти, 175 млн. євро - на реформи в цих країнах та 75 млн. євро - на проекти регіонального розвитку.