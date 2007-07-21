Президентом Індії вперше в історії країни обрано жінку (фото)

Президентом Індії вперше в історії країни обрано жінку - 72-річну Пратібху ПАТІЛ.

Про це оголосила сьогодні після підбиття підсумків голосування виборча комісія Індії.

П.ПАТІЛ, яка до свого висунення обіймала посаду губернатора штату Раджастхан на заході Індії, є багаторічним членом партії "Індійський національний конгрес" (ІНК). У період з 1962 по 1985 рр. засідала в законодавчих зборах штату Махараштра. У різні роки вона тримала портфелі міністра житлового будівництва, соціального розвитку, туризму цього великого штату зі столицею в Мумбаї. Після цього П.ПАТІЛ була обрана до верхньої палати індійського парламенту від ІНК. До початку політичної кар`єри працювала юристом.

Президент в Індії виконує в основному церемоніальну роль, будучи гарантом дотримання демократичних норм, і не володіє реальною виконавчою владою. При цьому глава держави є верховним головнокомандуючим, має право ввести надзвичайний стан і затверджує прем`єр-міністра.

Президента обирає на п`ять років Виборча колегія, що складається з депутатів обох палат індійського парламенту і законодавчих зборів штатів і союзних територій. "Вага" депутатського голосу обчислюється в балах і визначається кількістю жителів, яких представляє народний обранець.

Діючий Президент Індії 75-річний Абдул КАЛАМ, відомий як "батько" індійської ракетно-космічної програми, залишає свій пост 24 липня.