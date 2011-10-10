Меркель і Саркозі запропонують нові способи порятунку євро

Німеччина та Франція мають намір разом пропонувати нові рішення для забезпечення більш тісної та злагодженої співпраці країн єврозони на шляху до стабілізації єдиної валюти.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ у неділю журналістам за підсумками зустрічі з Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ у Берліні, передає РІА «Новости».

За її словами, обидві країни вітають той факт, що закон про Європейський фонд фінансової стабільності (ЄФФС) незабаром підпишуть всі країни єврозони.

"Ключові напрями, над якими ще працюють, повинні бути такими, щоб фонд був дієздатним і виконував завдання збереження стабільності євро. Тут Німеччина і Франція разом робитимуть нові пропозиції", - сказала А.МЕРКЕЛЬ.

Раніше Німеччина схвалила поправки до національного закону про Європейський фонд фінансової стабільності (ЄФФС). Розширені можливості фонду, зокрема, збільшено обсяг фінансових гарантій для країн єврозони до 780 млрд. євро із 440 млрд.

Поправки також передбачають, що частка участі Німеччини у фонді, створеному для підтримки фінансової стабільності в Європі через надання фінансової допомоги державам єврозони, збільшується до 211 млрд. євро із 123 млрд. євро.