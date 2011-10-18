Хамас заявляє, що вже передав ізраїльського солдата посередникам

"Хамас" заявляє про передачу посередникам ізраїльського солдата Гілада Шаліта, який перебував у полоні понад п`ять років

Київ. 18 жовтня. УНІАН. Ізраїльського солдата Гілада Шаліта, який перебував у палестинському полоні понад п`ять років, було передано офіційним представникам Єгипту, повідомляють агентства з посиланням на джерело в угрупованні ісламізму "Хамас".

Планується, що Єгипет згодом передасть Г.ШАЛІТА Ізраїлю, передає Бі-Бі-Сі.

Від єгипетської влади та Ізраїлю підтвердження цієї інформації поки що не надходило.

Згідно з умовами операції з обміну полоненими, раніше ізраїльська влада почала вивозити палестинських ув’язнених з в`язниць в Ізраїлі і відправляти їх до місця обміну. Згідно з домовленістю, на солдата міняють тисячу полонених.