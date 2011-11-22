Дружину Президента США засвистали під час фіналу автогонок

Дружину Президента США Барака ОБАМИ засвистали під час фіналу автоперегонів NASCAR у Флориді, повідомляють сайти і блоги, що симпатизують республіканцям.

«У неділю першій леді США Мішель ОБАМІ й дружині віце-президента Джил БАЙДЕН було надано честь дати старт фінальним заїздам нинішнього сезону автоперегонів NASCAR. Захід проходив у Флориді й був пов'язаний із загальноамериканською кампанією збору коштів до благодійного фонду підтримки ветеранів та їхніх сімей», – розповідає про інцидент радіо «Голос Америки».

«Коли по радіо оповістили імена почесних гостей, деякі трибуни відгукнулися на це свистом. Спостерігачі в зв'язку з цим зазначають, що політичні симпатії й антипатії добралися і до спортивних змагань», – йдеться в повідомленні.

Сайт The Daily Caller, що дотримується консервативних поглядів, у зв'язку з цим наводить цитату з сайту Білого дому про те, що на фіналі NASCAR очікувалася присутність 5 тисяч ветеранів і їхніх сімей, даючи таким чином зрозуміти, що, можливо, саме військові сім'ї не люблять Президента і його дружину до такої міри, що вважають за доречне обсвистувати її в прямому національному телеефірі, відзначає «Газета.ру».