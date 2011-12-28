ООН проголосила 2012-й роком стійкої енергетики
Рішення Генеральної асамблеї
Генеральна Асамблея ООН на знак визнання важливості енергетики для стійкого розвитку проголосила 2012 рік Міжнародним роком стійкої енергетики для всіх.
Про це повідомляється на офіційному сайті організації, з посиланням на відповідне рішення, ухвалене під час 65-ої сесії Генеральної асамблеї ООН.
Асамблея рекомендувала всім державам-членам, системі ООН скористатися проведенням року для підвищення рівня обізнаності про важливість вирішення питань, пов'язаних з охопленням усіх сучасним енергопостачанням, доступом до недорогих енергоресурсів, енергоефективністю і екологічністю джерел енергії і енергокористування.
За даними ООН, сьогодні 1,4 мільярда людей усе ще не мають доступу до сучасних джерел енергії. У зв'язку з цим Генеральний секретар ООН ПАН Гі Мун виступив з ініціативою «Стійка енергетика для всіх». Вона передбачає вирішення до 2030 року трьох взаємозалежних завдань: забезпечення всеосяжного доступу до сучасних енергетичних послуг; зниження інтенсивності світового енергоспоживання на 40%; збільшення частки відновлюваних джерел енергії у світі до 30%.
Просування стійкого енергетичного розвитку вкрай важливе для ліквідації бідності, захисту здоров'я населення, забезпечення доступу до освіти, створення робочих місць і просування економічного розвитку в цілому.
Конференція із стійкого розвитку («Ріо 2012»), яка пройде наступного року в Бразилії, стане доброю нагодою мобілізувати підтримку розвитку екологічно чистих джерел енергії, доступних для всіх, наголошується в повідомленні організації.