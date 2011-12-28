ООН проголосила 2012-й роком стійкої енергетики

Генеральна Асамблея ООН на знак визнання важливості енергетики для стійкого розвитку проголосила 2012 рік Міжнародним роком стійкої енергетики для всіх.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації, з посиланням на відповідне рішення, ухвалене під час 65-ої сесії Генеральної асамблеї ООН.

Асамблея рекомендувала всім державам-членам, системі ООН скористатися проведенням року для підвищення рівня обізнаності про важливість вирішення питань, пов'язаних з охопленням усіх сучасним енергопостачанням, доступом до недорогих енергоресурсів, енергоефективністю і екологічністю джерел енергії і енергокористування.

За даними ООН, сьогодні 1,4 мільярда людей усе ще не мають доступу до сучасних джерел енергії. У зв'язку з цим Генеральний секретар ООН ПАН Гі Мун виступив з ініціативою «Стійка енергетика для всіх». Вона передбачає вирішення до 2030 року трьох взаємозалежних завдань: забезпечення всеосяжного доступу до сучасних енергетичних послуг; зниження інтенсивності світового енергоспоживання на 40%; збільшення частки відновлюваних джерел енергії у світі до 30%.

Просування стійкого енергетичного розвитку вкрай важливе для ліквідації бідності, захисту здоров'я населення, забезпечення доступу до освіти, створення робочих місць і просування економічного розвитку в цілому.

Конференція із стійкого розвитку («Ріо 2012»), яка пройде наступного року в Бразилії, стане доброю нагодою мобілізувати підтримку розвитку екологічно чистих джерел енергії, доступних для всіх, наголошується в повідомленні організації.