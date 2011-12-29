Флот США не дозволить Ірану перекрити Ормузьку протоку

Командування П'ятого флоту ВМС США, дислокованого в Бахрейні, заявило, що не допустить перешкод судноплавству в Ормузькій протоці, повідомляє Reuters. Раніше перекрити протоку погрожував Іран.



"Вільний рух товарів та послуг через Ормузську протоку є життєво важливим для регіонального та світового благополуччя. Будь-хто, загрожуючи вільному судноплавству в міжнародних водах протоки, протиставляє себе міжнародній спільноті. Перешкоджання судноплавству є неприйнятним", - йдеться в заяві П'ятого флоту.



27 грудня, нагадує Лента.ру, віце-президент Ірану Реза Рахімі заявив, що Іран перекриє прохід нафтоналивних суден через Ормузську протоку, якщо країни Заходу введуть санкції щодо експорту іранської нафти. На початку грудня 2011 іранські збройні сили обіцяли провести навчання з екстреної блокаді Ормузської протоки, що призвело до зростання світових цін на нафту.



Через Ормузську протоку, яка з'єднує Перську затоку з Індійським океаном, проходить близько третини всіх нафтоналивних суден у світі. У разі її перекриття, світові ринки очікує неминучий дефіцит нафти і, отже, зростання цін.



Санкції, яких побоюється іранське керівництво, країни Заходу почали вводити після публікації доповіді МАГАТЕ, яка викривала Тегеран у розробці ядерної зброї. Іран у свою чергу наполягає на виключно мирній спрямованості ядерних досліджень.



П'ятий флот ВМС США базується на території Бахрейну і несе бойове чергування в водах Індійського океану і Перської затоки, забезпечуючи охорону головних нафтових комунікацій.