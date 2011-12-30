Звільнено трьох топ-менеджерів Газпрому

Зокрема, звільнили заступника голови правління Олександра Ананенкова, що відповідав за виробничий блок, - йдеться в повідомленні російського газового холдингу.

Прем'єр Росії Володимир Путін раніше доручив провести перевірки в держкомпаніях на наявність корупційних схем і зв'язків співробітників з офшорами, а Міненерго РФ запитало докладну інформацію про участь представників керівництва низки крупних енергокомпаній і їх близьких родичів в комерційній діяльності інших організацій. Зокрема, відповідний лист було направлено в "Газпром".

Эхо Москвы