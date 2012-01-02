Іран випробував ракету далекої дії

Навчання в Перській затоці

Іранпроводить сьогоднівипробування двохракетдальньогорадіусудії -врамкахвійськово-морськихнавчань уПерськійзатоці.Про цеповідомиввінтерв'юіранськомутелебаченнюзаступниккомандувачафлотоміранськимМахмудМусаві.



"Мипровелитестовийзапускракетидалекогорадіусудії класу "земля-море" підназвоюQader, якій вдалосявразитинамічені цілівПерськійзатоці", -повідомиввін.



Як ранішеповідомлялося, на 2січня запланованийтестовийзапускдвохракетдалекогорадіусудіїмоделейQaderіNourіранськоговиробництва.ВипробуванняракетпроводятьсяврамкахнавчаньВМС "Велайят-90"("Верховенство-90") вПерськійзатоці.



НапередодніІраноголосив такожпро «прорив» угалузі ядернихрозробок.Йдетьсяпро виробництвовласнихурановихстрижнівдляіранськихатомнихелектростанцій.



КраїниЗаходу вважають,щоіранськаядернапрограмамаєвійськовийхарактер.Востаннідні 2011року СШАввелиу зв'язкуз цим новіфінансовісанкціїпротиІрану.

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