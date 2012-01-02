Іран випробував ракету далекої дії
Навчання в Перській затоці
Іранпроводить сьогоднівипробування двохракетдальньогорадіусудії -врамкахвійськово-морськихнавчань уПерськійзатоці.Про цеповідомиввінтерв'юіранськомутелебаченнюзаступниккомандувачафлотоміранськимМахмудМусаві.
"Мипровелитестовийзапускракетидалекогорадіусудії класу "земля-море" підназвоюQader, якій вдалосявразитинамічені цілівПерськійзатоці", -повідомиввін.
Як ранішеповідомлялося, на 2січня запланованийтестовийзапускдвохракетдалекогорадіусудіїмоделейQaderіNourіранськоговиробництва.ВипробуванняракетпроводятьсяврамкахнавчаньВМС "Велайят-90"("Верховенство-90") вПерськійзатоці.
НапередодніІраноголосив такожпро «прорив» угалузі ядернихрозробок.Йдетьсяпро виробництвовласнихурановихстрижнівдляіранськихатомнихелектростанцій.
КраїниЗаходу вважають,щоіранськаядернапрограмамаєвійськовийхарактер.Востаннідні 2011року СШАввелиу зв'язкуз цим новіфінансовісанкціїпротиІрану.