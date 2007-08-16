США оголосили елітні війська Ірану терористичною організацією

Сполучені Штати вирішили оголосити елітні іранські війська - Корпус вартових ісламської революції (КВІР) - "особливою міжнародною терористичною" організацією, пише американська газета Washington Post з посиланням на джерела в американській адміністрації.

Таке рішення ухвалене у зв`язку з дедалі більшим, на думку США, втручанням корпусу в справи Іраку й Афганістану, а також з підтримкою, яку надає 125-тисячний елітний корпус екстремістам на всьому Близькому Сході, повідомляють джерела видання.

КВІР стане першим національним військовим підрозділом, включеним до американського списку терористичних організацій. Це - винятковий випадок, оскільки елітний іранський корпус належить до урядових сил, на відміну від звичайних терористичних угруповань, що діють самостійно, зазначає газета.

За даними джерел Washington Post, рішення Білого дому дасть змогу США блокувати активи терористів і надавати протидію іноземним компаніям, які "надають підтримку, послуги або допомогу терористам, або якимось іншим чином пов`язані з ними".

"Усі, хто веде бізнес з цими людьми, повинні будуть негайно переглянути свою діяльність", - сказав знайомий з планами американської адміністрації представник Білого дому. Він побажав зберегти анонімність, оскільки про рішення щодо КВІР ще офіційно не оголошене.

КВІР буде оголошений терористичною організацією відповідно до указу президента, якого Джордж Буш підписав через два тижні після терактів 11 вересня 2001 року. Цей документ покликаний перекрити канали фінансування терористів.

Видання зазначає, що цей крок США відображає ескалацію напруженості між Вашингтоном і Тегераном з ряду проблем, зокрема Іраку та ядерних амбіцій Тегерана.

За словами джерел в Білому домі, адміністрація Буша поки що не вирішила, коли буде оголошено про заходи щодо КВІР. Проте, пише видання, швидше за все, це відбудеться до вересневої сесії Генеральної Асамблеї ООН, на якій США мають намір добиватися посилення міжнародного тиску на Іран.

РІА "Новости"