У Латвії перекинувся товарний поїзд із хімікатами
Товарний поїзд із Білорусі, що перевозив хімічні речовини, в ніч на понеділок зійшов із рейок і перекинувся неподалік від латвійського міста Даугавпілс, в результаті стався витік, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу Державної пожежно-рятувальної служби.
Поїзд слідував із Білорусі до латвійського міста Вентспілс. Внаслідок аварії з рейок зійшли 16 цистерн із хімічними речовинами, три з них були сильно пошкоджені. Витік хімічних речовин - мінерального мастила й технічного розчинника - становив близько 360 тонн.
Рятувальники звели навколо місця витоку захисний вал. Загальна площа забруднення становить 4 тисячі квадратних метрів. Про постраждалих внаслідок аварії не повідомляється.
На місці НП зараз працюють рятувальники, поліція й представники Даугавпілської крайової думи.
За даним фактом почато розслідування.