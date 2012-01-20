Біля берегів Стамбула тоне великий суховантаж

Суховантаж "Каян-1" під прапором Сьєрра-Леоне зіткнувся з двома невеликими суднами в Мармуровому морі біля берегів Стамбула, повідомляє РІА «Новости».

Від удару в 86-метровому суховантажі утворилася пробоїна, судно накренилося і почало набирати воду, існує вірогідність його затоплення.

На борту перебувала команда з 13 людей, даних про жертви і постраждалих поки що немає. Двоє інших учасників зіткнення одержали незначні пошкодження.

До місця інциденту направлені кораблі турецької берегової охорони, ведуться рятувальні роботи.

За попередніми даними, причиною зіткнення став сильний шторм у Мармуровому морі. Через нього було скасовано ряд поромів, що курсують між європейською і азіатською частинами Стамбула в Мармуровому морі, а також транзит суден через Босфор, повідомляє NEWSru.