У Хорватії сьогодні референдум про вступ до ЄС

Націоналісти - проти

У Хорватіїсьогодні- референдумз питанняпро вступдо Європейського Союзув 2013році.



За результатамиопитувань громадськоїдумки, більшістьжителів країнипідтримують приєднання доЄС.



Натомість усуботувЗагребіблизькотисячіприхильниківнаціоналістівпровелидемонстраціюпротеступроти європейськоїінтеграції.У зіткненнях зполіцієюбулипораненікілька людей, щетроє -затримані,повідомляєРадіоСвобода.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter