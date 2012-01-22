У Хорватії сьогодні референдум про вступ до ЄС
09:14, 22 січня 2012Світ
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Націоналісти - проти
У Хорватіїсьогодні- референдумз питанняпро вступдо Європейського Союзув 2013році.
За результатамиопитувань громадськоїдумки, більшістьжителів країнипідтримують приєднання доЄС.
Натомість усуботувЗагребіблизькотисячіприхильниківнаціоналістівпровелидемонстраціюпротеступроти європейськоїінтеграції.У зіткненнях зполіцієюбулипораненікілька людей, щетроє -затримані,повідомляєРадіоСвобода.
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