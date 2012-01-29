Віце-прем'єр РФ поскаржився, що з Росії за рік «вимили» трильйон рублів

Віце-прем'єр Росії Віктор ЗУБКОВ заявляє, що обсяг коштів, які незаконно були виведені з країни минулого року, становить не менш як трильйон рублів.

Як заявив В.ЗУБКОВ телепрограмі "Вести недели", до 75% грошей сумнівного походження відправляються до Латвії і на Кіпр. Серед інших держав віце-прем'єр назвав Велику Британію, Швецію, Францію і Гонконг, передає радіо «Свобода».

Крім того, за його словами, деяка сума так званих «відмитих» грошей знаходиться в обігу в самій Росії.

До середини лютого В.ЗУБКОВ, який очолює робочу групу з боротьби з фінансовими махінаціями, пообіцяв назвати компанії, що підозрюються у незаконних діях.