Екс-прем'єра Румунії засудили до 2 років в'язниці

Верховний касаційний суд Румунії засудив колишнього прем`єр-міністра Адріана НЕСТАСЕ до двох років тюремного ув’язнення за звинуваченням у корупційних злочинах.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на «Франс Прес», А.НЕСТАСЕ звинувачувався в тому, що в 2004 році одержав на свою президентську кампанію 1,7 мільйона євро від запрошених на симпозіум організацій і підприємців.

Сам екс-прем`єр назвав вердикт результатом "політичного тиску на суддів" і заявив про намір подати апеляцію.

Раніше, в грудні минулого року, А.НЕСТАСЕ був виправданий Верховним судом.

Органи юстиції також звинувачували екс-прем`єра в тому, що він провів призначення на посаду керівника агентства із боротьби з відмиванням грошей в обмін на допомогу в припиненні розслідування про походження банківського рахунку на суму 400 тисяч доларів, що належав дружині А.НЕСТАСЕ.

Розслідування справи А.НЕСТАСЕ почалося в 2006 році, проте багато разів відкладалося у зв`язку з розбіжностями з питання судової процедури. Екс-прем`єр був вимушений піти з постів спікера парламенту і голови Соціал-демократичної партії в 2006 році.

Євросоюз неодноразово висловлював стурбованість у зв`язку з нездатністю Румунії і сусідньої Болгарії стримати розповсюдження корупції.