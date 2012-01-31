Росія побудує три заводи з виробництва систем ППО і ПРО

У Росії будуть побудовані три нових заводи з виробництва систем протиповітряної і протиракетної оборони. Про це, як повідомляє ІТАР-ТАРС, заявив віце-прем'єр Росії Дмитро Рогозін. За його словами, будівництво підприємств, зокрема, передбачене проектом федеральної цільової програми з розвитку оборонно-промислового комплексу, на фінансування якої планується виділити близько трьох трильйонів рублів. Проект програми надійде на розгляд уряду Росії 1 березня 2012 року.



Де саме будуть збудовані нові виробничі потужності, які перебуватимуть у віданні концерну ППО "Алмаз-Антей", поки невідомо. Завдяки новим заводам Росія зможе прискорити виробництво нової техніки ППО і ПРО для Військ повітряно-космічної оборони, а також для іноземних замовників. Раніше стало відомо, що поставки комплексів С-400 до Білорусі і Казахстану почнуться після 2015 року; це пов'язано з тим, що до 2015 року "Алмаз-Антей" повинен налагодити серійне виробництво "Тріумф" і комплексів С-500.



Між тим, за словами Рогозіна, в Москві побудовано новий завод з виробництва сучасної снайперської зброї. "За технологією оснащення заводу і за якістю продукції він перевершує усі європейські підприємства і лише з американськими йде врівень", - зазначив віце-прем'єр.



Про те, що в Росії почне діяти федеральна цільова програма з розвитку ОПК, навесні 2011 року заявив прем'єр-міністр Володимир Путін. Кошти, передбачені програмою на модернізацію "оборонки", планується виділити додатково до тих, що будуть витрачені на реалізацію держпрограми озброєнь Росії на 2011-2020 роки. З трьох трильйонів рублів, закладених в проекті ФЦП, 200 мільярдів буде витрачено на ведення перспективних оборонних науково-дослідних і конструкторських розробок, зазначає Лента.ру.