Леніна висунули кандидатом на Нобелівську премію

Віце-президент Еквадору Ленін Морено (Lenin Moreno) висунутий кандидатом на здобуття Нобелівської премії миру в 2012 році, повідомляється на сайті еквадорського уряду.



Відповідний лист до Нобелівського фонду подав заступник голови комітету по роботі з людьми з обмеженими можливостями Національної асамблеї (парламенту) Еквадору Сельсо Мальдонадо (Celso Maldonado), до якого з проханням про висунення звернулася група співвітчизників, які живуть у Норвегії.



Леніну Морено в березні виповниться 59 років. Пересувається він в інвалідному візку після замаху. З його ініціативи в країні проведено перепис громадян з обмеженими фізичними можливостями, яким очолюваний ним фонд "Мануела Еспехо" (Manuela Espejo) надає лікарську і матеріальну допомогу.



Президент Еквадору Рафаель Корреа, коментуючи висунення кандидатури Леніна Морено, заявив, що вважає його "видатною особистістю, гідною найпрестижнішої нагороди".



Кандидатура Володимира Леніна (Ульянова) свого часу також висувалася на Нобелівську премію миру - "за виведення в сепаратному порядку Росії з Першої світової війни", зауважує РІА "Новости". Нобелівський комітет тоді пропозицію відхилив у зв'язку із запізненням клопотання до встановленого терміну - 1 лютого 1918 року. Пізніше воно не розглядалося у зв'язку з громадянською війною.