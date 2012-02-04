У Москві кількість учасників акцій перевищила 160 тисяч

Число учасників акцій у Москві перевищило 160 тисяч осіб.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на дані ГУ МВС.

"У мітингу на Уклінній горі з урахуванням відтоку й притоку громадян взяли участь близько 125-128 тисяч осіб. На мітингу на Болотній площі зібралися близько 33-34 тисяч осіб. Триває значний відтік громадян із заходу", - йдеться в повідомленні.

У суботу в столиці проходять акції як противників, так і прихильників діючої влади. Опозиція організовує санкціоновану ходу від Калузької площі по Якиманці й мітинг на Болотній площі. Мітинг на Уклінній горі став відповіддю на акції опозиції й проходить під гаслом "Нам є, що втрачати".

Протестну акцію провела ЛДПР на Пушкінській площі. У цьому мітингу, який вже встиг завершитися без пригод, взяли участь близько тисячі осіб, повідомило ГУ МВС по Москві.

Після грудневих виборів до Держдуми, за підсумками яких правляча партія "Єдина Росія" отримала більшість у нижній палаті, в багатьох російських містах пройшли мітинги, учасники яких заявляли про масові порушення й вимагали скасування підсумків голосування, призначення нових виборів і відставки голови ЦВК. У Москві опозиція провела багатотисячні мітинги на Болотній площі й проспекті Сахарова.