Держсекретар США: з Росією неможливо конструктивно працювати

Держсекретар США Гілларі Клінтон заявила про неможливість конструктивної роботи з Росією у питанні щодо сирійської резолюції. У суботу ввечері Росія і Китай заблокували ухвалення резолюції в РБ ООН, скориставшись правом вето.



"Я думала, що будуть можливості для знайдення компромісу, навіть цієї останньої миті, я запропонувала працювати в конструктивній манері. Це виявилося неможливим", - сказала Клінтон журналістам у Мюнхені.



Проект резолюції був складений 2 лютого і покликаний, за словами її авторів, зупинити насильство в Сирії, де з березня 2011 року тривають зіткнення опозиції та влади. За даними ООН, за час конфлікту в країні загинуло понад 5 тисяч осіб.



Вже вдруге Росія і Китай, як постійні члени РБ ООН, не пропускають резолюцію щодо Сирії, зауважує РІА "Новости". Вперше це сталося в жовтні 2011 року.



В Москві та Пекіні побоюються повторення в Сирії лівійського сценарію, де за санкціонованої ООН підтримки військ НАТО та з дозволу РБ опозиція змогла повалити режим Муамара Каддафі.

Нинішній проект резолюції виключає застосування сили проти Сирії.