Екзит-пол: другого туру виборів у Росії не буде
19:16, 04 березня 2012Світ
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Оголошено дані екзит-поллу
Прем'єр-міністр РФ Володимир Путін отримує перемогу в першому турі, набравши 58,3% голосів, свідчать дані exit-poll (опитування на виході з виборчих дільниць), проведеного Всеросійським центром вивчення громадської думки ("ВЦИОМ").
На другому місці - кандидат у президенти від КПРФ Геннадій Зюганов з 17,7% голосів.
Самовисуванець Михайло Прохоров зайняв третє місце, набравши 9,2% голосів.
У лідера ЛДПР Володимира Жириновського 8,5%.
На останньому місці кандидат від "Справедливої Росії" Сергій Миронов з 4,8% голосів.
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