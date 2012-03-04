Екзит-пол: другого туру виборів у Росії не буде

Прем'єр-міністр РФ Володимир Путін отримує перемогу в першому турі, набравши 58,3% голосів, свідчать дані exit-poll (опитування на виході з виборчих дільниць), проведеного Всеросійським центром вивчення громадської думки ("ВЦИОМ").

На другому місці - кандидат у президенти від КПРФ Геннадій Зюганов з 17,7% голосів.

Самовисуванець Михайло Прохоров зайняв третє місце, набравши 9,2% голосів.

У лідера ЛДПР Володимира Жириновського 8,5%.

На останньому місці кандидат від "Справедливої Росії" Сергій Миронов з 4,8% голосів.

РІА "Новости"