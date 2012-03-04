Обама: США без вагань застосують силу проти Ірану

Цю заяву Обама зробив, виступаючи перед Американо-ізраїльським комітетом з громадських зв'язків

Президент СШАБаракОбамазаявив,щоАмерикабезваганьзастосуєсилупротиІрану,щобТегеран неотримавядерну зброю,повідомляєБі-бі-сі.



Цюзаяву Обамазробив,виступаючипередАмерикано-ізраїльськимкомітетомз громадських зв'язків-впливовоїпроізраїльськоїорганізації, яка просуваєінтересиІзраїлюу Вашингтоні.



Президентуточнив,щоприцьому добитисясвоєї метиБілийдімволів бидипломатичнимшляхом.



Обаматакождодав,щоуІзраїлюповинно завждизалишатисяправосамостійновирішуватипитання національноїбезпеки.

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