Телеканал CNN припинив співпрацю з Reuters

Американська телекомпанія CNN 30 серпня оголосила, що після 27 років співпраці припиняє роботу з інформаційним агентством Reuters.

За словами представника телекомпанії Найджела Прітчарда, "справа тут не в Reuters, а в нас самих. Вся проблема в правах на використання і поширення матеріалів". Розірвавши відносини з одним з найбільш авторитетних агентств, в CNN хочуть скоротити витрати і заощадити, таким чином, кошти на розширення власної мережі збору інформаційних матеріалів.

Скільки саме збирається витратити телеканал на розширення кореспондентської мережі і скільки коштують послуги Reuters, Прітчард розкривати не став.

В агентстві Reuters кажуть, що з CNN довго велися інтенсивні переговори щодо продовження співпраці, проте успіху вони не принесли. У поширеній Reuters заяві зазначено, що агентство сподівається в майбутньому відновити співпрацю з CNN.

Поки ж телеканал продовжить користуватися послугами одного з основних конкурентів Reuters - агентства Associated Press.

Лента.ру