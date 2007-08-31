Телекомпанія CNN припинила співпрацю з Reuters

Телекомпанія CNN оголосила про те, що припиняє співпрацю з інформаційним агентством Reuters, яка тривала 27 років.

Як повідомляє NEWSru, керівництво компанії роз`яснило, що йде на цей крок для того, щоб "понизити ступінь залежності від матеріалів агентства". За інформацією прес-секретаря CNN Найджела ПРІТЧАРДА, телекомпанія планує інвестувати кошти, що вивільнялися, в розвиток власної інформаційної мережі й своїх каналів інформації.

Разом з тим, сума, яку CNN планує інвестувати в розвиток власної інформаційної мережі, не розголошується, а договори на використання інформації з Associated Press і Associated Press Television News - основними конкурентами Reuters залишаються чинними.

CNN припиняє використовувати матеріали Reuters, включаючи тексти, відео і фотографії, з п`ятниці, 31 серпня.