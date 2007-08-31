У Литві заборонили продавати алкоголь 1 вересня

Першого вересня в Литві, за рішенням сейму, заборонять продавати алкогольні напої, повідомляє РІА «Новости».

Це стосується не тільки магазинів, але й ресторанів, кафе та нічних клубів. У багатьох мережевих магазинах покупців заздалегідь інформують про заборону. Навіть касові апарати перепрограмовані так, щоб не могли вибивати оплату за алкоголь.

Деякі бари та нічні клуби розіслали СМС, у яких рекламують замість віскі й пива квас і кминовий напій .

Таке рішення викликало неоднозначні реакції в суспільстві. Наприклад, прем`єр країни Гедімінас КІРКІЛАС напередодні сказав, що не вітає одноразові заборонні заходи, й повідомив, що із задоволенням би підняв цього дня келих шампанського за початок навчального року.

Президент країни Валдас АДАМКУС у серцях назвав ініціативу "дурістю".

У ЗМІ наводяться численні заяви власників ресторанів, які дивуються, чому повинні страждати ті, хто наперед замовив місця, щоб відзначити ювілей або відсвяткувати весілля.

Виходячи з цього, Литовська асоціація ресторанів і готелів звернулася в сейм із закликом скасувати постанову.