Страйк грецьких моряків паралізував роботу паромів

Страйк, оголошений грецькими профспілками на знак протесту проти впровадження чергових заходів економії державних коштів, паралізував роботу поромних переправ, повідомляє Bloomberg.

Страйк моряків у порту Пірея спричинив те, що порушилося пасажирське сполучення столиці країни Афін з численними грецькими островами, розкиданими по Егейському морю.

У повідомленні профспілок сказано, що вони протестують проти законів, які порушують права грецьких моряків, передає Лента.ру. Зокрема, їм не подобається скасування правила, згідно з яким, усі іноземні судна, що працюють у грецьких водах, зобов'язані наймати на роботу грецьких моряків.

Страйк триватиме два дні.

В останні два роки страйки в Греції проходять регулярно. Це пов'язано з тим, що профспілки обурені діями уряду, котрий вимагає від співгромадян все більше й більшій економії для обслуговування зовнішнього боргу країни.

Уряд називає ці заходи вимушеними, заявляючи, що інакше країні загрожує дефолт і вихід з єврозони.