Страйк грецьких моряків паралізував роботу паромів
Страйкарям не подобається скасування правила, згідно з яким, усі іноземні судна, що працюють у грецьких водах, зобов'язані наймати на роботу грецьких працівників
Страйк, оголошений грецькими профспілками на знак протесту проти впровадження чергових заходів економії державних коштів, паралізував роботу поромних переправ, повідомляє Bloomberg.
Страйк моряків у порту Пірея спричинив те, що порушилося пасажирське сполучення столиці країни Афін з численними грецькими островами, розкиданими по Егейському морю.
У повідомленні профспілок сказано, що вони протестують проти законів, які порушують права грецьких моряків, передає Лента.ру. Зокрема, їм не подобається скасування правила, згідно з яким, усі іноземні судна, що працюють у грецьких водах, зобов'язані наймати на роботу грецьких моряків.
Страйк триватиме два дні.
В останні два роки страйки в Греції проходять регулярно. Це пов'язано з тим, що профспілки обурені діями уряду, котрий вимагає від співгромадян все більше й більшій економії для обслуговування зовнішнього боргу країни.
Уряд називає ці заходи вимушеними, заявляючи, що інакше країні загрожує дефолт і вихід з єврозони.