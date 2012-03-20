Гендиректор Бі-бі-сі оголосив про відставку

Генеральний директор "Бі-бі-сі" Марк ТОМПСОН восени 2012 року піде у відставку. Про це, як повідомляє британська радіомовна корпорація, голова компанії повідомив у листі співробітникам.

М.ТОМПСОН є головою "Бі-бі-сі" майже дев'ять років. Починаючи з 1970-х років це найдовший термін на посту гендиректора. Керівник уточнив, що залишить посаду тільки після висвітлення Олімпіади-2012 у Лондоні і 60-річного ювілею правління королеви Великобританії (2-5 червня 2012 року).

Відставка М.ТОМПСОНА не стала несподіванкою, зазначає Лента.ру.

Наприкінці січня ЗМІ повідомили, що корпорація почала пошуки нового топ-менеджера на умовах, що він зароблятиме значно менше за своїх попередників. Така умова прийнята в рамках програми зі скорочення витрат на оплату праці керівництва корпорації. Зарплата М.ТОМПСОНА становить 671 тисяча фунтів на рік.

Раніше як можливі наступники М.ТОМПСОНА називалися директор ВВС North Пітер СЕЛМОН (Peter Salmon), керівник служби новин Хелен БОУДЕН (Helen Boaden), інспектор ВВС One Денні КОЕН (Danny Cohen) і директор телепередач Джордж ЕНТВІСТЛ (George Entwhistle). Наразі також обговорюються кандидатури головного операційного директора корпорації Керолін ТОМСОН (Caroline Thomson) і директора телепередач каналу ITV Пітера ФІНЧЕМА (Peter Fincham).