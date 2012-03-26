Мінська міліція виставила опозиції рахунок за «охорону» - 12 млн

У Білорусі організатори Дня Волі повинні заплатити різним міським службам і міліції Мінська близько 12 млн. білоруських рублів.

Про це УНІАН повідомив один із організаторів акції Віктор Івашкевич.

«Відповідно до білоруського законодавства, організатори вуличної акції повинні сплатити послуги з охорони громадського порядку, а також витрати, пов'язані з медичним обслуговуванням і прибиранням території. Рішення про суму послуг і витрат ухвалюється місцевими виконавчими і розпорядчими органами, на території якого проводився масовий захід», - сказав В.Івашкевич.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня білоруська опозиція традиційно відзначила День Волі. Це свято присвячене ухваленню третьої статутної грамоти Ради БНР, що оголошувала незалежну Білоруську Народну Республіку (25 березня 1918 року).

Незважаючи на погану погоду з дощем і сильним вітром у ході та мітингу взяли участь, за різними оцінками, більше тисячі людей. В акції взяли участь відомі політики і громадські діячі.