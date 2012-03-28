Кіт Медведєва Дорофей потрапив у світові тренди Twitter

Президент РФ Дмитро Медведєв, що знаходиться в даний час з візитом в Індії, відреагував на публікацію одного із ЗМІ, в якій говорилося, що кіт глави держави Дорофей втік. Про це повідомляє РИА "Новости"

"З джерел, близьких до # Дорофея, стало відомо, що він нікуди не зникав. Всім дякую за турботу!", - написав він у своєму мікроблозі на Twitter.

Тижневик "Собеседник" повідомив у середу, що улюбленець глави РФ кіт Дорофей втік з президентської резиденції і його пошуками зараз займається Одинцовська поліція. Це повідомлення було широко розтиражовано у ЗМІ, а ім`я кота Дорофея потрапило в світові тренди Twitter. Поліція Одинцовського району Підмосков`я спростувала інформацію про те, що її співробітники нібито шукають кота.

"Собеседник" в своїй статті цитував Ірину Ільмінську - керівника розплідника "Великий мисливець", де, за даними видання, дружина президента в свій час і купувала кота породи Невська маскарадна. РИА Новости Ільмінська заявила, що вона про зникнення кота не повідомляла, і в неї такої інформації немає. Зв`язатися з автором статті агентству не вдалося.