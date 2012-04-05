Лукашенко обіцяє пройтися по кожному послу ЄС персонально

Про це заявив сьогодні Президент республіки Олександр Лукашенко, передає РІА «Новости».

"Ми з міністром закордонних справ домовилися, що ми кожну країну і кожного посла будемо персонально розглядати в плані повернення до Білорусі", - сказав О.Лукашенко.

"Ми будемо по-діловому вибудовувати політику в плані повернення європейських послів в Білорусь", - додав Президент Білорусі.

Він вважає, що причиною кризових явищ у відносинах Білорусі та ЄС є тиск і шантаж з боку Заходу.

"Треба відверто визнати, що кризові явища у відносинах із західними державами, навіть менше з США, а саме з Євросоюзом, ці кризові тенденції продовжують на сьогоднішній день залишатися. І причина тут не в Білорусі. Причина в тому тиску і шантажі, який ми спостерігаємо з боку західноєвропейських держав", - заявив він.

"Звичайно, ми не можемо не реагувати на ту політику, яку західні держави у себе формулюють і направляють проти нас", - додав О.Лукашенко.

Він також заявив, що не буде вдаватися до допомоги Росії у вибудовуванні своїх відносин з країнами ЄС. "Говорити про те, що ми будемо воювати проти Заходу, тому що ми під крилом у Росії, це абсолютна дурість, примітивізм. Нам ця війна не потрібна ще й тому, що не хотілося б, щоб ми перевантажували Росію власними проблемами", - сказав Президент Білорусі.

"Росія нас буде захищати на шкоду собі. У Росії сьогодні своїх проблем достатньо. Тому нам не треба перевантажувати наших близьких партнерів проблемами у відносинах із Західною Європою", - додав О.Лукашенко.

Як повідомлялося, наприкінці лютого у відповідь на розширення санкцій Євросоюзу Мінськ відкликав свого постійного представника при ЄС і посла в Польщі. Крім того, главі Представництва ЄС в Білорусі і послу Польщі було запропоновано "виїхати у свої столиці". Інші країни ЄС на знак солідарності вирішили також відкликати своїх послів з Мінська.