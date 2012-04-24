Прикордонники: Українські школярі ночували в аеропорту через авіакомпанію

Про це кореспондента УНІАН у Польщі повідомила прес-секретар Надвіслянського відділу прикордонної служби (Straż Graniczna, SG), відповідального за пропуск осіб у Варшавському аеропорту, Агнєшка Голіас.

Вона зазначила, що чинне законодавство дозволяє видавати візи особам у прикордонних пунктах пропуску у виняткових ситуаціях, серед яких - затримка авіарейсу.

«Коли авіаперевізник каже, що має пасажирів, котрі з його вини будуть змушені залишитися в аеропорту, то для нас це достатня підстава, аби за його заявою видати візу», - сказала прес-секретар.

Співрозмовник агентства зазначила, що представники LOT зверталися до прикордонників із запитом, чи видадуть вони візи пасажирам рейсу з Торонто до Варшави, які не встигають на літак до Львова, але після прильоту українців не подав офіційної заявки на отримання віз.

А.Голіас спростувала інформацію прес-секретаря Варшавського аеропорту Пшемислава Пшибильського, який повідомив, що частина пасажирів цього рейсу отримала візи, а школярі з України та їхні опікуни самі відмовилися від віз, бо за них треба було платити.

«Так не буває, що перевізник подає заявку на видачу віз для частини пасажирів того ж рейсу або ми даємо візу частині пасажирів рейсу», - сказала вона.

Прес-секретар зазначила, що авіаперевізник, крім заявки на видачу візи, повинен подбати про готель та харчування пасажирів, які запізнилися на літак з його провини.

Вона додала, що у таких випадках видається транзитна віза терміном до 5 днів, котра коштує 35 євро.

А.Голіас зауважила, що особи, які не мають віз, змушені чекати вильоту літака у транзитній зоні аеропорту.

Як повідомляв УНІАН, українська газета "Сегодня" написала про інцидент з 14 львівськими школярами, які були змушені добу чекати вильоту з Варшави до Львова у транзитній зоні варшавського аеропорту через запізнення рейсу LOT, яким вони летіли з Канади. Діти мали повернутися додому ще 19 квітня в обід, а прилетіли тільки 21 квітня ввечері.

У свою чергу прес-секретар польської авіакомпанії LOT заявив УНІАН, що школярі з України минулого тижня ночували в аеропорту Варшави через відмову Прикордонної служби Польщі видати їм одноденні візи, з якими вони мали легально в’їхати до країни та чекати вильоту у готелі, а не в транзитній зоні аеропорту.

Крім того, прес-секретар Варшавського аеропорту П.Пшибильський заявив УНІАН, що 14 школярів з України, які летіли з Канади до Львова і добу провели у Варшавському аеропорту, самі не захотіли отримати польські візи, аби заночувати у готелі.