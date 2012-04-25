Колишній прем’єр Ісландії уник тюрми

Таке рішення ухвалив спеціальний суд у Рейк`явіку, повідомляє « Німецька хвиля».

Суд визнав колишнього прем’єр-міністра Ісландії винним за одним із пунктів звинувачення. Водночас йому не призначили жодного покарання. Г.Хорде не вдалося забезпечити "всеохопний і професійний аналіз спричинених кризою фінансових ризиків для держави", вирішили судді. Він мав скликати екстрене засідання уряду, коли ситуація ускладнилася, йдеться у рішенні суду. Однак цього виявилося недостатньо для того, щоб відправити екс-прем’єра за ґрати.

Сторона звинувачення вимагала для Г.Хорде покарання до двох років позбавлення волі. Натомість сам підсудний заперечував усі звинувачення у відповідальності за банківський крах у своїй країні. Екс-прем’єра судив спеціальний суд (Landsdomur), створений 1905 року для процесів над урядовцями. Справа Г.Хорде була першим процесом цього судового органу.

Після оголошення судового рішення він знову сказав, що вважає процес проти нього політично мотивованим, та оголосив про наміри звернутися до Європейського суду з прав людини.

За трьома іншими пунктами звинувачення, серед яких порушення службових обов’язків, недоліки у процесі санації банківської системи, колишнього керівника ісландського уряду виправдали. За рішенням суду, судові видатки мусить взяти на себе держава. Резонансний процес коштував близько 24 млн ісландських крон (у перерахунку приблизно 143 тисячі євро).

У жовтні 2008 року три найбільших банки Ісландії впродовж лише одного тижня стали неплатоспроможними. Як наслідок національна валюта різко знецінилася, а майже 320 тисяч жителів Ісландії втратили свої заощадження. Водночас різко зріс рівень безробіття. Країні вдалося уникнути банкрутства лише завдяки мільярдним кредитам Міжнародного валютного фонду і скандинавських країн. Г.Хорде подав у відставку у січні 2009 року на тлі тривалих протестів.