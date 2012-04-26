В Білорусі провели антиядерний мітинг (фото)

Як повідомляє РІА «Новости», опозиціонери зібралися на свою щорічну акцію на майданчику поблизу будинку Академії наук. Звідти вони попрямували у парк Дружби народів на мітинг.

Учасники акції висувають як екологічні вимоги - відмова від будівництва АЕС у Білорусі, так і політичні - звільнення активістів опозиції, які перебувають в ув'язненні.

Серед символіки, яку тримають учасники "Чорнобильського шляху", переважають прапори Європейського Союзу, а також біло-червоно-білі прапори.

Захід санкціоновано мінською міською владою.

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг розпочався хвилиною мовчання під дзвони.

Еколог Тетяна Новикова подякувала присутнім за те, що вони прийшли на акцію. За її словами, незважаючи на протидію влади і досить довгий шлях від Академії наук до парку Дружби народів, на мітинг прийшло досить багато людей.

Т.Новікова повідомила про конфіскацію міліцією звукопідсилюючої апаратури.

«Влада не хоче нам дати можливосты сказати про чорнобильські проблеми, але приховати факти зараз набагато складніше, ніж це було одразу після аварії. Наслідки аварії дуже тяжкі. До їхнього подолання ще далеко», - заявила еколог.

За словами Т.Новіковоъ, учасники мітингу зібралися, щоб сказати «ні» будівництву у Білорусі Островецької АЕС, яка теж може забрати «сотні тисяч життів білорусів».

Лідер партії БНФ Олексій Янукевич, який виступив на мітингу, заявив, що сьогодні «день не тільки пам'яті жертв чорнобильської катастрофи, а й день, коли білоруси повинні не допустити торгівлі національними інтересами».

«Чорнобиль - це результат того, що Білорусь не мала національної влади. Будівництво АЕС - це не лише небезпека для здоров'я і життя білорусів, а й знову втрата національних інтересів, оскільки АЕС будується за російською технологією. Будівництво АЕС у Білорусі не зменшить, а збільшить енергетичну залежність від Росії», - заявив А.Янукевич.