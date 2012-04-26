Лукашенко каже, що ніхто не примусить Білорусь припинити будівництво АЕС

Як повідомляє прес-служба Президента Білорусі, про це заявив сьогодні глава держави Олександр Лукашенко, відповідаючи на питання журналістів під час відвідин регіонів, що постраждали від аварії на ЧАЕС.

«У нас був генеральний директор МАГАТЕ, і фахівці агентства присутні постійно, вони моніторять ситуацію і до нас не мають питань щодо технологій будівництва і безпеки станції», - наголосив О.Лукашенко.

Він відзначив, що Білорусь використовує при будівництві АЕС найпередовіші російські технології.

О.Лукашенко впевнений, що ніякі європейські сили не зможуть примусити Білорусь припинити будівництво АЕС.

«Політика визначена, і я чітко слідую цій політиці. Ми тут господарі на цій землі і ми визначатимемо, де будувати і що будувати. З приводу якихось європейських сил, які намагаються нас нахилити не перший рік і примусити нас робити так, як вони хочуть, а не так, як ми хочемо жити, ви вже знаєте про ці результати. Литовці кричать, але вони так само на тому ж місці хочуть побудувати свою атомну станцію. На такій самій відстані від нашого кордону», - сказав О.Лукашенко.

«До речі, та станція, яку вони нібито закрили і вивели, ще пихкає там. Вона побудована взагалі на нашому кордоні. І воду вони беруть з наших озер. Чому тоді не волали і не кричали, скидаючи нам гидоту в ці озера? Що ця станція була небезпечною, вони самі в цьому розписалися, закривши її на вимогу своїх компаньйонів», - зазначив Президент Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого нинішнього року Мінприроди Білорусі надіслало лист Міністерству навколишнього середовища Литви із запрошенням врегулювати розбіжності, пов'язані з будівництвом Білоруської і Вісагінської АЕС, а також виконанням положень Конвенції ЕСПО.

Проте жодних повідомлень з Міністерства навколишнього середовища Литви так і не надійшло.

Литва виступає проти будівництва білоруської АЕС біля своїх кордонів і збиралася подати скаргу в МАГАТЕ на Білорусь за вибір Островецького майданчика.

Представники Міненерго Білорусі відзначають, що з Литвою неодноразово проводилися консультації. «Але чомусь литовська сторона заявляє, що майбутня Вісагінська АЕС не впливатиме на територію Білорусі, хоча розташована лише в двох кілометрах від неї, а білоруська АЕС матиме вплив на Вільнюс, який розташований в 53 км від Островецького майданчика», - наголошують в Міненерго Білорусі.