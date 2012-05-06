У центрі Москви розпочався Марш мільйонів

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, колону очолюють російські опозиціонери Борис Нємцов, Михайло Касьянов і Сергій Удальцов.

Передбачається, що незгодні пройдуть вулицею Велика Якиманка до Болотної площі, де відбудеться мітинг опозиції.

Учасники акції тримають у руках прапори різних опозиційних партій і рухів, у багатьох на одязі білі стрічки і білі квіти як символ незгоди з політикою чинної влади в Росії.

Час від часу учасники скандують: «Путин – вор», «Россия без Путина». «Милиция с народом - не служи уродам», «Жулики и воры – пять минут на сборы», «Путин – лыжи – Магадан», «Мы здесь власть».

Окрім цього, можна побачити плакати з написами: «Поздравляю Путина с победой над Россией и узурпацией власти», «Хватит врать и воровать», «Не пустим вора в Кремль», «Путин для России – путы» та інші.

Перед початком ходи Б.Нємцов заявив журналістам, що на акцію зібралися справжні патріоти Росії, яким не байдуже майбутнє країни. За його словами, зібралися люди, які хочуть висловити свою позицію, і надалі акції опозиції будуть продовжені.

Як повідомлялося, основні вимоги учасників Маршу мільйонів – комплексна політична реформа, реформа законодавства про вибори і проведення дострокових парламентських (до кінця 2012 року) і президентських виборів (навесні 2013 року).