Якби вибори в США відбулися сьогодні (опитування)

У США, згідно з результатами опитування, Барак Обама випереджає Мітта Ромні на 7%.

ОпитуванняспільнопровелиReutersіIpsos.



Експертизазначають,щосприятливийрезультатчинногопрезидентапояснюєтьсяпоступовимполіпшеннямамериканськоїекономікиі зростаннямпідтримкиБ.Обамиз бокунезалежнихвиборців, тобтотих,хто неналежитьні додемократів, нідо республіканців.



Згідно з данимителефонногоопитування, що проводилосяз 3по 7травня ц.р.,49% зареєстрованихвиборцівпідтримуютьБ.Обаму,М.Ромні- 42%.Прицьомуопитування показалозначнезбільшення підтримкиБ.Обамиз бокунезалежнихвиборців:48%схвалюютьйого діяльністьнапоступрезидента,критично донього ставляться40%опитанихнезалежнихвиборців.Ранішевквітні 2012р. Б.Обамапідтримували37%незалежнихвиборців,а несхвалювалийого політику57%.



Середопитаних1131виборцязагальнийрейтингБ.Обамистановить50%, а місяцьназад вінбув49%.



Виборипрезидента СШАвідбудуться6 листопада 2012, нагадуєРосБізнесКонсалтинг.

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