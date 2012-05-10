Азаров привітав Медведєва по телефону
22:19, 10 травня 2012Світ
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Прем'єр-міністр України Микола Азаров і голова уряду Російської Федерації Дмитро Медведєв висловили упевненість в динамічному розвитку українсько-російських відносин.
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України, сьогодні відбулася телефонна розмова М.Азарова з Д.Медведєвим.
Глава українського уряду привітав Д.Медведєва з призначенням на посаду і побажав успіхів у діяльності на чолі російського уряду.
У свою чергу, прем'єр-міністр Росії висловив упевненість, що відносини між Росією і Україною будуть динамічно розвиватися на взаємовигідній основі.
М.Азаров підкреслив, що формат стратегічного співробітництва, який існує Україною та РФ, дозволяє як вирішувати складні питання і знаходити компроміси, так і відкривати нові сфери і напрямки взаємовигідних відносин.
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