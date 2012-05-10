Азаров привітав Медведєва по телефону

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України, сьогодні відбулася телефонна розмова М.Азарова з Д.Медведєвим.

Глава українського уряду привітав Д.Медведєва з призначенням на посаду і побажав успіхів у діяльності на чолі російського уряду.

У свою чергу, прем'єр-міністр Росії висловив упевненість, що відносини між Росією і Україною будуть динамічно розвиватися на взаємовигідній основі.

М.Азаров підкреслив, що формат стратегічного співробітництва, який існує Україною та РФ, дозволяє як вирішувати складні питання і знаходити компроміси, так і відкривати нові сфери і напрямки взаємовигідних відносин.