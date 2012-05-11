Швейцарський магнат заявляє про погіршення репутації України

Про це голова правління і виконавчий директор найбільшої світової компанії Група Glas Trosch заявив кореспондентові УНІАН в Артемівську Донецької області, де брав участь у відкритті свого скляного заводу, запущеного після масштабної реконструкції.

Відповідаючи на запитання, чи може нинішня політична нестабільність в Україні позначитися на бізнес-процесах в нашій країні, Е.Треш зазначив: «Я думаю, в першу чергу, це вплине на міжнародні інвестиції до України». При цьому він додав, що в міжнародному світлі «репутація України зараз погіршується через справи Тимошенко».

Е.Треш також підкреслив, що і оголошений деякими європейськими політиками бойкот майбутнього фінального туру Чемпіонату Європи з футболу 2012 в Україні також негативно вплине на політичне і економічне життя країни.

«Ще є такий негативний момент – це якраз бойкот багатьма європейськими країнами Євро-2012 в Україні», - сказав швейцарський бізнесмен і промисловець, наголосивши, що і для бізнесу «це не добре».

На думку Е.Треша, Україна, навпаки, повинна була використовувати свій шанс як країни-господині такого престижного світового спортивного заходу і підняти свій імідж, свою економіку.

«Зовсім навпаки – Україна має такий шанс презентувати себе, як велику, відкриту державу, а не як зараз – проблеми з Тимошенко», - підсумував Е.Треш.