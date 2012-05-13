Збирачів боргів закидали "коктейлями Молотова"

Компанія займається збиранням боргів державі (податків та штрафів), повідомляє Reuters.

У місцевій поліції підтвердили факт нападу. Займання будівлі не сталося, але фасаду завдано значної шкоди. Викликаній на місце події пожежній команді вдалося швидко ліквідувати загоряння. Жодна організація поки не взяла на себе відповідальність за напад.



Цей інцидент уже не перший в історії Equitalia: в грудні 2011 р. директору компанії доставили лист, який вибухнув у нього в руках: чоловік отримав травми рук. Після цього аналогічні послання отримували інші співробітники різних підрозділів компанії. Крім того, в січні 2012 р. біля офісу компанії в Неаполі були підірвані кілька каністр з легкозаймистою рідиною. Тоді відповідальність за напад взяло угруповання анархістів FAI (Федерація анархістів Італії).



Напередодні, зауважує РосБізнесКонсалтинг, у м.Неаполь натовп незгодних з податковою політикою країни спробував взяти відділення Equitalia штурмом. Поліції для придушення заворушень довелося використовувати спеціальні засоби.